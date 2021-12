The Witcher, Joey Batey: 'Non volevamo rifare Toss a Coin to Your Witcher'

Ripensando alla prima stagione di The Witcher il pensiero corre alle scene d'azione, ai mostri affrontati da Geralt, alla difficile situazione del continente, al passato di Ciri e a tanto altro ancora, certo... Ma non prendiamoci in giro, la prima cosa a saltarci in mente sarà sempre e comunque il ritornello di Toss a Coin to Your Witcher!

La canzone eseguita da Joey Batey è diventata un vero e proprio instant classic nel corso degli scorsi episodi dello show, per cui era inevitabile che l'attesa, in vista di questa nuova stagione, fosse anche per il nuovo brano che sicuramente Jaskier avrebbe presentato ai fan della serie.

Una situazione che, però, non sembra aver messo alcuna pressione ai diretti interessati: mentre Freya Allan parla di Ciri e del suo rapporto con i suoi poteri, infatti, Joey Batey torna a parlare del processo di creazione di Burn, Witcher, Burn, il brano che fa da colonna sonora a questa seconda stagione, rivelando di non aver avvertito neanche per un istante il peso del precedente successo.

"Sono assolutamente sincero. Non ho avvertito alcuna pressione. Tutto ciò che avevamo deciso era di non rifare Toss a Coin to Your Witcher. [Jaskier] potrà tornare su quel tipo di canzone più in là, ma penso che nell'ottica di far crescere questo personaggio bisognasse lasciargli comporre ciò che volesse comporre" sono state le parole di Batey.

E voi, avete apprezzato il nuovo successo di Jaskier?