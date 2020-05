The Witcher: Joey Batey prova a progettare i mostri di Dungeons & Dragons

In periodo di quarantena ognuno cerca di trascorrere le giornate con svariati passatempi, alcuni piuttosto insoliti. La star di The Witcher, Joey Batey, ha deciso di tentare di progettare i mostri del celebre gioco cult Dungeons & Dragons. L'account Twitter di Netflix ha pubblicato un video nel quale Batey genera un mostro di D&D.

Batey lancia un d6 per determinare i tratti e le caratteristiche del mostro. Dopo una serie di sfortunati tiri, il mostro si rivela essere un demone con 13 occhi, il corpo di un cavallo con sei braccia e quattro zampe. Batey decide di chiamare la creatura Greg the Horse, donandogli un cappello a cilindro.

Per gli appassionati inoltre Netflix ha pubblicato altre informazioni su Greg the Horse, tali da incuriosire i tanti appassionati del gioco, con il quale Netflix sembra avere un forte legame visto il suo utilizzo anche in Stranger Things.



Dungeons & Dragons sembra tornato di moda in questo periodo d'isolamento causa pandemia. Soprattutto a Hollywood molte star hanno confessato di passare il tempo con D&D, tra cui Joe Manganiello e Deborah Ann Woll. Una popolarità che ha incrementato le vendite del gioco in epoca di COVID-19, mentre diverse piattaforme hanno deciso di produrre show che in qualche modo riguardano proprio Dungeons & Dragons.

Joey Batey interpreta il bardo Ranuncolo nella serie tv Netflix, The Witcher. La star della serie Henry Cavill ha compiuto 37 anni proprio due giorni fa.

I due sono stati anche protagonisti di un siparietto: durante la quarantena Henry Cavill ha cucinato e parlato in italiano e attirandosi gli sfottò di Joey Batey.