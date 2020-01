The Witcher, Joey Batey svela le sue scene preferite con Jaskier e Geralt

La strana coppia formata dal Geralt di Rivia di Henry Cavill e dallo Jaskier di Joey Batey è sicuramente uno dei motivi (oltre, s'intende, alla solida trama tratta dai libri di Sapkowski e ad un'ottima messa in scena) del successo del The Witcher targato Netflix.

Il bardo interpretato da Batey ha letteralmente spaccato il fandom tra chi lo ritiene insopportabile e chi, invece, non ha potuto fare a meno di amarlo dal primo momento (esattamente, in fondo, come accadeva anche con i libri o i videogiochi di CD Projekt RED): è innegabile, però, che i continui "duetti" con il protagonista dello show abbiano funzionato alla grande.

Lo stesso Joey Batey ha dunque parlato della sua esperienza sul set, spiegando anche quali siano state le scene che ha amato di più: "In tutta onestà le mie scene preferite sono quelle più… Calme, i momenti più calmi, esattamente. I momenti in cui ci connettiamo l'uno all'altro e mettiamo un attimo da parte tutto il nonsense e l'improvvisazione. Da questo punto di vista ce n'è un arco davvero bello nel sesto episodio, che immagino non abbiate ancora visto. Ma ci sono un paio di momenti in cui la natura frivola e comica del nostro rapporto viene un attimo messa da parte, e parliamo l'uno con l'altro da amici. E puoi davvero vedere cosa fanno anni di avventure e viaggi insieme a due uomini che si vogliono davvero bene, per quanto da parte di Geralt un po' controvoglia. E penso che per me la cosa più importante da mettere in scena sia stata quella lealtà, quell'amicizia, tutto quello scherzare è un di più. Questa è la cosa divertente" ha spiegato l'attore.

Anche Anya Chalotra ha recentemente parlato delle sue scene più impegnative in The Witcher; pare, intanto, che i libri di Sapkowski siano tornati sulla cresta dell'onda grazie a The Witcher.