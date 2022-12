The Witcher, Joey Batey ancora sull'addio di Henry Cavill: 'La fine di un'era'

Dopo che l'intera comunità social è insorta dopo l'addio di Henry Cavill a The Witcher, tutti coloro coinvolti nello show hanno cominciato a commentare la notizia e tra questi c'è stato anche l'attore Joey Batey. Dopo averlo definito un amico, Batey ha definito l'uscita di scena del collega come "la fine di un'era" per la serie Netflix.

In un'intervista concessa a IGV, Batey ha ammesso di non essere aggiornato sui dettagli, anche perché non è presente sui social media. "Quello che so è che molti di questi fan sono con noi da prima ancora che la serie esistesse. Sono fan della scrittura del signor Sapkowski, sono fan dei giochi, e c'è un certo senso di appartenenza a queste storie e a questi personaggi, e giustamente... Penso che sia una prova del duro lavoro di Henry, della sua abilità e del suo talento il fatto che tutti dicano 'Ma... No, non andartene. Sei stato grande'. Speriamo che dimostri... l'affetto, la simpatia e l'amore che hanno per lui, il fatto che ci sia un tale clamore per questo. È la fine di un'era e l'inizio di una nuova con [Liam Hemsworth]".

Questa non è la prima volta che Batey parla dell'uscita di scena di Cavill. Finora è l'unico membro del cast della serie principale a farlo. In precedenza ha dato il benvenuto alla serie al nuovo arrivato Liam Hemsworth, anche se l'attore farà il suo debutto come Geralt di Rivia solo nella quarta stagione di The Witcher: "La forza e il coraggio che ha avuto nell'entrare a far parte di una serie come questa, a metà strada, è incredibile e spero che tutti sappiano l'impegno che sta già dimostrando per questo ruolo che sarà difficile da ricoprire", aggiungendo: "Henry ci mancherà moltissimo, ma Liam porterà qualcosa di nuovo, fresco e diverso".

Andrzej Sapkowski aveva rivelato l'intenzione di Netflix di offrire il ruolo a Liam Hemsworth sin dagli albori della produzione, prima di virare poi con successo sulla star de L'Uomo d'Acciaio. Piuttosto che vagare alla ricerca di un nome nuovo, dunque, la piattaforma ha deciso di tornare alle origini e formulare una nuova offerta al suo primo candidato.

E voi, cosa ne pensate? Fate parte di coloro che firmeranno la petizione per il ritorno di Henry Cavill o credete che al povero Liam vada data una chance? Diteci la vostra nei commenti!