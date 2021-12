The Witcher, Kim Bodnia spiega: 'Ecco le sfide più importanti per questa seconda stagione'

La seconda stagione di uno show di successo porta sempre con sé l'elevatissimo rischio di non ripetersi e di deludere le aspettative: un pericolo che The Witcher sembra aver agilmente dribblato, con una seconda stagione che, a detta di molti, ha addirittura alzato il livello risolvendo alcune criticità degli scorsi episodi.

Ma quali sono state le sfide più importanti da affrontare durante la produzione del prosieguo della serie Netflix tratta dai libri di Sapkowski? A spiegarcelo è stato Kim Bodnia nel corso di un'intervista durante la quale abbiamo ascoltato anche il parere di Freya Allan sul rapporto di Ciri con i suoi poteri.

"La sfida era proprio arrivare a fare questo, come ho già detto siamo una grande famiglia, ci sentiamo a nostro agio. Quando sono arrivato a lavorare con Freya non è stata più una sfida, perché nel nostro lavoro abbiamo trovato un modo per affrontarla. Il suo personaggio si sviluppa così tanto, ogni giorno arrivavi a lavoro e c'era qualcosa di nuovo. Quindi per me la sfida era star dietro a ciò, ogni giorno era un gioco nuovo ed era incredibile da seguire" sono state le parole dell'attore.

Qual è il vostro giudizio su questa nuova stagione dello show con Henry Cavill e Anya Chalotra? Fatecelo sapere nei commenti! I fan, intanto, sono furiosi per il taglio di una scena di The Witcher.