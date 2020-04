The Witcher, Kristofer Hivju e la moglie sono guariti dal Coronavirus

Circa un mese fa era giunta la notizia di Kristofer Hivju positivo al Coronavirus e con lui la moglie Gry Molvær Hivju, ma ora i due stanno bene e lo hanno annunciato su Instagram.

La new entry di The Witcher (ricordiamo che Hivju sarà Nivellen) ha postato una foto in cui è in compagnia della moglie e si trova all'aperto: "Ciao! siamo guariti completamente e in buona salute dopo che ho contratto il Coronavirus", si legge a corredo dell'immagine, che trovate in calce all'articolo. "Dopo alcune settimane in quarantena e un paio di settimane in casa senza mostrare i sintomi, siamo finalmente sani e salvi". Come spiega lo stesso Kristofer Hivju, per fortuna i sintomi riscontrati sono stati abbastanza lievi e la degenza non ha presentato complicazioni.



La coppia ha rivolto un pensiero a "tutte le persone colpite più duramente dal virus e a tutti coloro che hanno perso delle persone amate a causa del Coronavirus". Non sono mancate poi parole di ringraziamento ai fan che li hanno supportati in questi giorni, ma anche degli avvisi che è giusto ribadire: "state attenti, mantenete le distanze, lavate le mani e soprattutto prendetevi cura gli uni degli altri in questi tempi così strani".



Mentre le riprese di The Witcher 2 continuano a essere interrotte e si inizia a ipotizzare a un rinvio da parte di Netflix, vi segnaliamo che Henry Cavill dipinge modellini di Warhammer durante i suoi giorni di quarantena.