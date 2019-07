The Witcher, Lauren Hissrich: 'Anche i fan dei videogiochi ameranno lo show'

È una domanda che ci si fa spesso, al giorno d'oggi, quando si parla di adattamenti che possono attingere da più fonti. Ed è probabilmente quello che si saranno chiesti i fan dei videogiochi di The Witcher: ma la serie tv sarà anche per noi? Lauren Hissrich, showrunner della serie, ha dato la sua risposta.

Dopo l'annuncio da parte di Hissrich che non sarebbero stati utilizzati i videogiochi come materiale base per la serie tv di The Witcher, alcuni fan del prodotto videoludico avranno probabilmente intrattenuto il pensiero che lo show potrebbe non essere di loro gradimento, dopotutto.

Ebbene, la showrunner ci tiene a precisare che secondo lei non sarà così, e ne spiega anche la ragione:

"Sapete, ho giocato ai videogiochi, ma le nostre storie in realtà provengono dai libri [...] Quello su cui mi sembra esserci della preoccupazione, è se la serie tv può effettivamente piacere anche ai fan del videogioco. Beh, io penso penso assolutamente di sì. Se pensate a come funzionano gli adattamenti, i giochi sono degli adattamenti dello stesso materiale che utilizziamo come fonte per lo show. Se avete amato i personaggi del gioco e le storie che vi avete trovato, penso proprio che amerete anche la nostra serie".

E a quanto pare, il team dietro lo show di Netflix si è impegnato duramente affinchè il risultato rispecchiasse l'essenza dei romanzi, tant'è che di fronte a determinati cambiamenti, lo stesso Henry Cavill ha insistito per rendere il suo personaggio il più fedele possibile a quello dei libri.

The Witcher sarà prossimamente disponibile su Netflix.