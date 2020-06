The Witcher, Lauren Hissrich rivela la novità più interessante della seconda stagione

Non sappiamo ancora quando potranno riprendere con precisione le riprese di The Witcher, ma Lauren Hissrich sa perfettamente quale sarà la novità più interessante della stagione.

Lauren Hissrich, creatrice e showrunner dell'adattamento targato Netflix dei libri di Andrzej Sapkowski, ha raccontato ai microfoni di The Wrap (via Heroic Hollywood) qual è l'aggiunta che più la intriga di questa seconda stagione di The Witcher.

"Direi che, probabilmente, la novità che preferisco di questa seconda stagione sono i nuovi Witcher" ha decretato la Hissrich "Nella prima stagione abbiamo avuto modo di conoscere Geralt, e lui è il nostro Witcher principale. E poi abbiamo visto un altro Witcher nel terzo episodio, ma non è durato molto... Così questa stagione per noi è davvero all'insegna del passato di Geralt. Volevamo riportarlo alle sue radici, e apprendere da dove viene, qual è la sua storia e cosa significa per lui avere una famiglia".

"Quando parlo di The Witcher, parlo sempre di come i personaggi di Geralt, Ciri e Yennefer si siano trovati ad essere una famiglia. Per me è l'aspetto più importante della serie" rivela, e continua anticipando l'arrivo di uno dei personaggi più attesi, il Vesemir di Kim Bodnia "E quando inizi a immaginare la famiglia di qualcuno, devi anche comprendere la sua famiglia originale. A volte si tratta dei propri genitori, di parenti stretti. Per Geralt, invece, sono i suoi fratelli, gli altri Witcher. Quindi sono davvero entusiasta di tornare al lavoro e incontrare finalmente Vesemir, la sua figura paterna, per la prima volta, assieme a tutti gli altri uomini con cui Geralt è cresciuto fin dall'età di 7 anni".

