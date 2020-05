The Witcher: Lauren Hissrich svela una nuova foto dal set

Si torna a parlare dell'attesa serie di Netflix dopo la pausa causata dall'emergenza Coronavirus: abbiamo scoperto i nomi dei nuovi attori presenti in The Witcher 2, ora invece vi segnaliamo questa foto scattata da Lauren Hissrich.

Trovate l'immagine postata su Instagram in calce alla notizia, la showrunner ha voluto condividere con i fan lo stato della sua copia de "Il Sangue degli Elfi", terzo romanzo della saga di Geralt di Rivia e che sarà alla base della seconda stagione della serie prodotta da Netflix. Ecco il messaggio che accompagna il post di Lauren S. Hissrich: "Questo è il vero volto di un adattamento (chi avrebbe mai pensato che piegare le pagine sarebbe stato così controverso?). Dopo venti letture, scopro sempre qualcosa di nuovo ne Il Sangue degli Elfi. Non mi stanco mai del mondo di The Witcher".

Nella foto possiamo quindi vedere che sono state segnate diverse pagine, che probabilmente contengono le scene più importanti che saranno trasposte all'interno delle puntate della seconda stagione. Non sappiamo ancora se la data di uscita di The Witcher 2 sia stata rimandata, a causa dello stop che ha sospeso i lavori per diverse settimane, per ora sappiamo solo che gli episodi inediti saranno trasmessi nei primi mesi del 2021.