The Witcher, Laurence Fishburne sarà Regis nella quarta stagione della serie Netflix!

La quarta stagione di The Witcher segnerà il doloroso addio di Henry Cavill, ma sembra destinata a regalare comunque un po' di gioie dal punto di vista delle new entry nel cast: l'ultima, annunciata proprio pochi istanti fa, è una di quelle capaci di far saltare dalla sedia anche i fan più delusi dall'avvicendarsi tra Cavill ed Hemsworth.

È di poco fa, infatti, la notizia secondo cui nella quarta stagione della serie criticata dallo stesso Andrzej Sapkowski farà il suo esordio Laurence Fishburne: la star di Matrix interpreterà Emiel Regis (noto più semplicemente come Regis), personaggio molto importante per l'evoluzione di Geralt e amatissimo dai fan dopo le sue apparizioni tra libri e videogiochi.

Apparso ne Il Battesimo di Fuoco, La Torre della Rondine e La Signora del Lago, Regis è in effetti stato solo menzionato nel primo e nel terzo capitolo della saga videoludica tratta dai libri di Sapkowski, prima di fare la sua comparsa nell'espansione Blood and Wine di The Witcher 3: si tratta di un vampiro che, all'epoca del suo incontro con Geralt, aveva già alle spalle 4 secoli di vita ed operava come barbiere e chirurgo a Dilligen. Vedremo, dunque, se nello show che potrebbe concludersi con la sua quinta stagione lo incontreremo in vita o soltanto come ricordo: e voi, cosa ne dite? Laurence Fishburne è la scelta giusta? Fatecelo sapere nei commenti!