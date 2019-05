The Witcher: un leak svela armi e armature di Nilfgaard?

C'è ancora tanto mistero sulla serie TV di The Witcher, prodotta da Netflix, seppur la data di uscita potrebbe spuntare entro l'inizio del 2020. In queste ore, però, un leak potrebbe aver svelato un dettaglio riguardante la produzione.

Come riportano i colleghi di Comicbook, infatti, un utente ha caricato su You Tube un video che ritrae alcune comparse vestite da soldati che sembrano chiaramente di Niflgaard, il più potente e glorioso impero appartenente all'immaginario di The Witcher. Gli attori mostrano armi e armature e si danno battaglia in alcune sequenze riprese con il cellulare.

Sembra abbastanza chiaro come, pur prendendo come spunto primario i romanzi di Andrzej Sapkowski, la serie TV prodotta da Netflix abbia preso ispirazione anche dai videogiochi di CD Projekt RED per quanto riguarda concept art e design. In ogni caso, se fossero davvero questi gli oggetti di scena ufficiali di The Witcher, sembra che i fan non gradiscano particolarmente il loro design.

Nel momento in cui vi scriviamo, infatti, sono solo poco più di 100 i "mi piace" ottenuti dalla clip, mentre superano i mille click gli utenti che hanno optato per "non mi piace". Ricordiamo che la serie vedrà Henry Cavill nei panni dello strigo, Geralt di Rivia, nonché protagonista del racconto.

A voi piacerebbe, eventualmente, un design simile per queste armi e armature?