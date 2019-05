The Witcher: un leak svela la data di uscita su Netflix?

Sapevamo, finora, che la serie TV di The Witcher avrebbe debuttato entro la fine del 2019. Ora, però, sembra che un leak sveli la data precisa del lancio su Netflix, che conferma peraltro i rumor su un esordio previsto nell'ultimo quadrimestre di quest'anno. Tutti i dettagli, come sempre, dopo il salto!

Un nuovo report, fornitoci in rete dai colleghi della redazione di comicbook.com, riferisce che The Witcher potrebbe debuttare sulla piattaforma streaming americana venerdì 20 dicembre 2019. Non è un'ipotesi da escludere, dal momento che diverse fonti davano per certa una release fissata per l'ultimo mese dell'anno.

E non è finita qui: sempre stando alle voci di corridoio, tra la fine del 2019 e le prime settimane del 2020 Netflix darà già il via alle riprese della Stagione 2, segno che (ammesso che l'indiscrezione si riveli infine corretta) il progetto dietro la serie con protagonista Henry Cavill nei panni di Geralt è estremamente ambizioso.

Proprio nelle ultime ore ci è giunta notizia del termine delle riprese di The Witcher, come annunciato da alcuni membri della produzione. Non sarebbe quindi impossibile se, nei prossimi giorni, arrivasse un trailer con tanto di annuncio relativo all'uscita dello show.

Voi che ne pensate? Il 20 dicembre 2019 è una finestra di uscita plausibile?