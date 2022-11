The Witcher: via Liam Hemsworth e dentro Henry Cavill? La petizione arriva a 100mila firme

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato della petizione dei fan per The Witcher 4 pensata per richiamare Henry Cavill nel ruolo di Geralt di Rivia al posto del neo-convocato Liam Hemsworth, e ora un nuovo importante aggiornamento segnala cifre impressionanti raggiunte dagli appassionati.

Lanciata su Change.org pochi giorni dopo l'annuncio dell'improvviso addio di Henry Cavill a The Witcher, la petizione a quanto pare ha già superato le 100.000 firme, e al momento della stesura di questo articolo il totale ammonta a 103.002 firme.

La petizione parte dal presupposto che Henry Cavill se ne sia andato dalla popolare serie fantasy di Netflix a causa di divergenze creative con i produttori esecutivi, gli sceneggiatori e la showrunner dello show Lauren S. Hissrich, che avrebbero affermato di non essere molto appassionati dei romanzi originali dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, il materiale di partenza che ha ispirato lo spettacolo: non ci sono conferme ufficiali che sia stato davvero questo il motivo che ha portato al divorzio, anche se diversi rapporti emersi in queste ore sembrerebbero suggerirlo con fermezza; di certo, comunque, ne sono convinti i fan, dato che molti di coloro che hanno firmato la petizione per riavere Henry Cavill in The Witcher hanno citato proprio i dissapori tra l'attore e gli autori della serie come motivazione.

Ricordiamo che Henry Cavill tornerà ancora nei panni di Geralt di Rivia in The Witcher 3, con i nuovi episodi della serie in arrivo su Netflix nell'estate del 2023. La data d'uscita precisa non è stata ancora comunicata dalla piattaforma di streaming on demand, dunque rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.