The Witcher e la madre di Geralt, il regista: 'Ecco cosa significa quella scena'

Una delle cose su cui molti fan ancora si interrogano relativamente alla prima stagione di The Witcher è l'apparizione della madre del nostro Geralt, Visenna. Cosa accade in realtà nella sequenza in cui è presente la donna?

Lo svolgimento dei fatti è in effetti molto ambiguo: vediamo un Geralt febbricitante e delirante rivivere il momento in cui la madre lo abbandonò da bambino, ma al tempo stesso la donna ci appare in carne ed ossa davanti al Geralt adulto, lasciandoci dubbiosi sul fatto che si tratti di un'allucinazione o della vera Visenna.

La risposta arriva dal regista di The Witcher, Marc Jobst: "C'è un grande punto interrogativo in quella scena: è davvero sua madre o sta solo sognando? Abbiamo lasciato la cosa deliberatamente ambigua. Ci sono state un sacco di discussioni tra i fan al riguardo, ma abbiamo lasciato la cosa ambigua perché Geralt chiedesse: 'Dimmi, almeno, che sapevi ciò che stavi facendo'. Credo che uno dei trucchi dello storytelling sia non dirti che è per quello che lui è sempre così imbronciato. Ti diamo semplicemente la storia di un bambino che è stato abbandonato. Questo può ovviamente essere una ragione per qualcuno di avvertire il mondo contro di sé, o comunque non dalla sua parte".

Cosa ne pensate? Credete che fosse la vera Visenna quella vista da Geralt o solo un'allucinazione?