The Witcher, vi manca la serie Netflix? Ecco un video davvero interessante

La seconda stagione di The Witcher tarderà un po' ad arrivare, a causa ovviamente dello stop alle riprese per Coronavirus, ma questo non vuol dire che Netflix non ci pensi... Ecco il video con il bestiario della serie tv.

Dal Kikimora ai Silvani, dalle Strige ai Selkiemaw, questo bestiario ci mostra i miti e le origini dei mostri presenti nello show con protagonista Henry Cavill, andando a scavare nel folklore di ognuna di queste leggendarie creature (senza risparmiarsi in esilaranti battute e riferimenti alla pop culture... Vedere per credere).

"Sicuro, conosciamo e amiamo tutti i mutanti e i maghi di The Witcher, ma c'è un gruppo a cui non prestiamo mai abbastanza attenzione: i suoi fantastici mostri. Qui trovate tutto ciò che c'è da sapere su di loro in un bestiario gigante, dalle loro origini mitologiche ai vari (e numerosi) modi che hanno di uccidere Geralt. Dopo aver visto tutto quello con cui ha solitamente a che fare, che ne dite di dare qualche soldo extra al vostro Witcher?" recita la caption ufficiale del video.

Non sappiamo ancora quando potrà ripartire la produzione della seconda stagione di The Witcher, né quando potrebbe arrivare a questo punto su Netflix, ma almeno ora abbiamo qualcosa con cui passare il tempo (e che magari può farci venir voglia di rivedere tutta la prima stagione?).

E voi, qual è il vostro mostro preferito nella serie tv di The Witcher? Fateci sapere nei commenti.