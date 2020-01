The Witcher: esplorate il Continente con la mappa interattiva creata da Netflix

Pochi giorni fa Netflix aveva diffuso la timeline ufficiale della serie con Henry Cavil, ma, con grande gioia dei fan, adesso è persino possibile esplorare il Continente di The Witcher grazie ad una mappa interattiva dello stesso.

La particolarità sta non solo nel poter esplorare in lungo e in largo il continente, ma anche nel poterlo fare in modo cronologico: alla base mappa, che potete trovare qui, è presente una vera e propria legenda temporale, composta di ben quattro timeline differenti, distinguibili per colore.

Quella in grigio parte da alcuni degli eventi cardine del Continente: la Congiunzione delle Sfere, evento che segna l'arrivo della razza umana e l'innesco di numerose guerre, la creazione di Aretuza e persino la nascita del primo Witcher.

La linea in giallo scandisce invece di avvenimenti della vita di Gerald (Henry Cavil), mentre quell in viola racconta la storia di Yennefer (Anya Chalotra) e per tutti viene specificato l'episodio in cui si svolgono, creando la timeline definitiva di The Witcher. Infine cliccando sui pop-up è possibile leggere approfondimenti sugli eventi riportati grazie a link esterni. Piccola curiosità: provate ad arrivare in fondo alla timeline!

Insomma, una vera chicca che conferma ancora una volta l'attenzione di Netflix per i suoi utenti: per altre curiosità scoprite come Lauren Hissrich ha convinto la piattaforma a produrre The Witcher e cantata insieme ed Elon Musk "Dona un soldo al tuo Witcher".