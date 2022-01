The Witcher, il mondo della serie tv in una mappa creata da un gruppo di studenti polacchi

Pensate di conoscere alla perfezione l'universo di The Witcher? Sapreste muovervi da una città all'altra? Sapreste comprendere in quale direzione dirigervi o quanto tempo occorra per raggiungere Beauclair da Novigrad? A tutte queste domande potrà rispondervi un'affascinante mappa del mondo di The Witcher.

L'opera è stata realizzata da un gruppo di studenti dell'Università di Varsavia, grandi appassionati della serie con protagonista Henry Cavill e in generale dell'universo creato dal loro connazionale, Andrzej Sapkowski. A dicembre su Netflix sono state pubblicate le nuove puntate della serie; sul nostro sito è disponibile la recensione di The Witcher 2.

Lo show tv disponibile su Netflix è stato creato da Lauren Schmidt-Hissrich, basandosi sulla Saga di Geralt di Rivia.

Il mondo di The Witcher è popolato da nani, elfi e tantissime creature magiche. Il protagonista è Geralt di Rivia, interpretato da Henry Cavill, star di Justice League e Batman v Superman: Dawn of Justice.

Egli è un witcher, un mutante con speciali poteri che uccide le creature malvagie in cambio di denaro.



In futuro verranno realizzate la serie prequel The Witcher: Blood Origin e il film d'animazione Nightmare of the Wolf.

Dopo un iniziale scetticismo, Henry Cavill ha conquistato il cuore dei fan di The Witcher con delle ottime performance sia nella prima che nella seconda stagione dello show, che in futuro espanderà ancor di più il proprio universo.