The Witcher, nasce la scuola per diventare strighi come Geralt di Rivia

Strighi si nasce, non si diventa... O forse sì? In Polonia la fantasia diventa realtà grazia a una nuova esperienza di LARPing. Scopriamo insieme in cosa consiste.

Mentre attendono l'arrivo della seconda stagione di The Witcher su Netflix, i fan del mondo nato dalla fantasia di Andrzej Sapkowski devono pur passare il tempo in un qualche modo. Allora perché non farlo cercando di diventare degli strighi?

Grazie a una nuova esperienza nata dalla collaborazione tra CD Projekt 5 Zywiolow, compagnia fornitrice di costumi ed equipaggiamenti per eventi LARP (Live-Action Role Playing, i giochi di ruolo vissuti dal vivo e in prima persona), adesso è possibile vivere sulla propria pelle cosa significa essere uno Witcher.

Questo autunno, in alcuni castelli Polacchi, i fortunati giocatori avranno modo di prendere parte a quelle che sono state chiamate Witcher School, ovvero tre giorni di attività ed eventi a tema The Witcher in cui si può fare davvero di tutto: dal tiro con l'arco alla creazione di elisir, dalle lezioni di sopravvivenza alla caccia ai mostri, i partecipanti non avranno mai un momento di noia.

Durante il soggiorno saranno infatti anche i protagonisti di una vera e propria storia con tanto di costumi, strumenti e NPC (Non-Player Character, personaggi non giocabili), in modo tale da garantire un'esperienza immersiva a 360 gradi.

A ogni giocatore verrà assegnato un percorso personalizzato in base alle proprie abilità fisiche e alle conoscenze che si posseggono sul mondo di The Witcher, e durante il soggiorno verranno applicate misure anti-COVID per minimizzare le possibilità di contagio.

Per maggiori informazioni potete recarvi sul sito ufficiale dell'evento, ma l'occasione è davvero ghiotta per i fan di Geralt di Rivia, non trovate?