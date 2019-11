The Witcher su Netflix dal 20 dicembre! Il nuovo full trailer ufficiale è spettacolare

Come promesso dal programma di Lucca Comics & Games 2019, è stato presentato in queste ultime ore il nuovo e spettacolare full trailer ufficiale dell'attesissima The Witcher, serie sviluppata da Netflix basata sulla saga letteraria di Andrzej Sapkowski che vede protagonista Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia.

Il filmato è molto più esplicativo del primo teaser trailer e dà le indicazioni principali del mondo d'azione ai neofiti, almeno per quanto riguarda Geralt, che viene presentato come uno Strigo, essere metà magico e metà umano che vaga per il Continente a caccia di mostri. Nel video vediamo anche Freya Allan e Anya Chalotra nei rispettivi panni di Ciri e Yennefer, guerriere, combattive, forti.



Questa la sinossi ufficiale: "The Witcher è il racconto di una famiglia e del suo destino. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il proprio posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Il suo destino si intreccerà poi con quello di una potente strega e di una giovane principessa che nasconde un pericoloso segreto. Insieme, i tre si ritroveranno ad attraversare tra mille peripezie un mondo sull'orlo dell'instabilità".



The Witcher sarà disponibile per intero su Netflix a partire dal prossimo 20 dicembre.