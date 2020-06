The Witcher, Netflix avverte: la love story tra Geralt e Yenner non avrà lieto fine

I fan di The Witcher attendono già con trepidazione la seconda stagione della serie su Netflix, le cui riprese potrebbero ripartire ad agosto. Intervenuta al podcast 3rd & Fairfax, la showrunner e produttrice esecutiva Lauren S. Hissrich ha parlato anche del singolare rapporto tra i personaggi di Geralt di Rivia e Yennefer di Vengerberg.

La serie live action segue all'incirca la stessa storia dei libri in tal senso. Dopo che l'ultimo desiderio del Lupo Bianco ha unito i loro destini, i due continuano a imbattersi l'uno nell'altra per tutta la prima stagione. Secondo Lauren S. Hissrich, però, non è ipotizzabile un lieto fine per Geralt (Henry Cavill) e Yennefer (Anya Chalotra).

"Quello che mi piace immaginare è che Yennefer e Geralt siano entrambi abituati a fare le cose a modo loro" ha detto. "Sono entrambi come degli eterni solitari. Sono in un certo senso come delle palline da flipper. Anche nei libri, non so se c'è davvero un lieto fine per loro."

La showrunner ha ricordato un momento dei romanzi in cui Yennefer descrive una vita umile, in cui Geralt è un contadino e lei prepara dolci e intreccia cestini. "È un sogno dolcissimo, ma così irrealistico. Persone così non diventeranno mai allevatori di pecore o tessitrici. Entrambi hanno questa specie di desiderio di vivere sull'orlo del precipizio, tra la vita e la morte."

