The Witcher, Netflix conferma una teoria su Liam Hemsworth...ma ne nega un'altra

Senza più Henry Cavill, che ha lasciato ufficialmente il personaggio di Geralt Di Rivia alla fine della Stagione 3, The Witcher sarà molto diversa con Liam Hemsworth, in quanto affronterà sicuramente un percorso narrativo differente. Recentemente, però, uno dei produttori ha smentito una teoria sul casting dell'attore che sostituirà Cavill.

In una nuova intervista rilasciata a Wyborcza, il produttore esecutivo Tomek Baginski sembra però smentire la teoria secondo cui il passaggio da Cavill a Hemsworth potesse riguardare in qualche modo la Congiunzione delle Sfere, sottolineando le differenze tra quanto stabilito nei romanzi rispetto alla tipica interpretazione di un multiverso. Baginski ha anche accennato a come potrebbe avvenire il cambio, alludendo al modo in cui la serie ha aperto la porta a diverse interpretazioni delle famose leggende nel libro finale.

"Molti lettori dimenticano ciò che Andrzej Sapkowski ha fatto nel quinto volume della saga. Per me, questa è una delle cose più importanti dell'intera storia", ha detto Baginski. "Non sto parlando di eventi specifici, ma del quadro narrativo introdotto in questo libro. Improvvisamente, all'inizio del libro, apprendiamo che tutto ciò che abbiamo letto finora potrebbe non essere vero. E questo non può essere paragonato, per esempio, al concetto attualmente in voga di multiverso, dove dal nulla spuntano molte realtà diverse".

Baginski si riferisce in particolare ai passaggi di Lady of the Lake ambientati cento anni dopo la storia di Geralt e Ciri. "Nell'opera di Sapkowski c'è una sola realtà, ma poiché si tratta di una storia del passato, ciò che sappiamo è stato filtrato da vari autori, storici, scrittori, ecc. Forse è la versione di Jaskier o di qualcun altro. Forse Ciri aveva un colore degli occhi diverso, era un personaggio diverso, e questi eventi sembravano diversi dal punto di vista degli elfi", ha detto Baginski.

"Dirò questo: ricordo le discussioni anche durante l'uscita dei libri. 20 anni fa, quando uscì il quinto libro, la gente era molto frustrata. Tutto era stato stravolto e improvvisamente si era rivelato un gioco di forme postmoderno. Doveva essere un fantasy, ma si è trasformato in un discorso filosofico sulla natura della realtà. In questo contesto, il mondo costruito da Andrzej Sapkowski mi sembra uno dei più malleabili di tutto il fantasy", ha continuato Baginski.

"Ci sono, per esempio, citazioni di enciclopedie o di canzoni contemporanee all'inizio di ogni capitolo. Improvvisamente, si scopre che possiamo saltare in avanti e indietro in questa narrazione, cambiare il contesto di ciò che è accaduto, ecc. Vedo cosa succede tra i fan e come interpretano rigidamente ciò che è The Witcher. Ma la verità è che i modi di interpretazione possono variare molto".

Baginski ha accennato un po' alla quarta stagione, dicendo che ritiene che ciò che è stato pianificato sia coerente con i romanzi, ma che altri potrebbero non essere d'accordo. "Credo che ciò che è stato pianificato per la stagione 4 sia coerente con i libri. Ma potrei interpretarlo in modo diverso da chi non riesce a superare il fatto che il volto di Geralt sia cambiato. Mi piace molto l'idea l'introduzione della Stagione 4, ma se piacerà al pubblico lo vedremo".

"The Witcher lascia molta libertà e Andrzej Sapkowski si è concesso una piccola scappatoia per facilitare la trama del quinto volume. Ma proprio per questo è difficile dire 'no', ad esempio che qualcosa è assolutamente vietato. Non lo è, perché non abbiamo solo una versione della storia, e tutte le altre versioni sono ugualmente vere", ha concluso Baginski.