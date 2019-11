The Witcher, Netflix conferma un'unica data di uscita per gli episodi della prima stagione

Dal Lucca Comics & Games, assieme al nuovo full trailer, ci è arrivata la comunicazione ufficiale del debutto di The Witcher il 20 dicembre su Netflix, e la conferma del fatto che tutti gli episodi della prima stagione saranno disponibili fin da subito per la visione.

Lo scorso agosto, Disney+ ha reso nota la decisione di non trasmettere tutti in una volta gli episodi delle sue serie tv, abbandonando di fatto il binge-watching, e tornando alla messa in onda settimanale degli show.

Tale decisione si pensò in un primo momento capace di influenzare anche il servizio di streaming rivale Netflix, che ha però poi comunicato che manterrà invece i suoi attuali parametri di distribuzione, pubblicando tutti insieme gli episodi delle nuove stagioni.

Per The Witcher, l'attesissima serie originale di Netflix con protagonista Henry Cavill e basata sui romanzi di Andrzej Sapkowski, tutto rimarrà come tale: la prima stagione dello show debutterà nella sua interezza il prossimo 20 dicembre.

Dovremo dunque aspettare ancora un po' per vedere cosa combineranno Geralt di Rivia e gli altri personaggi della serie, ma nessuno ci impedirà di maratonare gli 8 episodi della prima stagione (per poi cadere nel baratro della disperazione quando questi finiranno e rassegnarsi all'idea di dover aspettare chissà quanto per il seguito).

Pronti, allora, per il binge-watching di The Witcher?

Fateci sapere nei commenti.