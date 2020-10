The Witcher, Netflix festeggia Halloween con un video: pronti per la caccia ai mostri?

Nel Continente di The Witcher festeggeranno Halloween? Potrebbero farlo tranquillamente, e senza bisogno di maschere, vista la grande quantità di orribili mostri che popolano il mondo fantasy creato da Andrzej Sapkowski. Per questo Netflix ha deciso di rendere omaggio alla fortunata serie proprio nel giorno più inquietante dell'anno.

Il video si apre con la divertente scena in cui Ranuncolo incontra lo spaventoso Hirikka, scambiato inizialmente per un'innocua creatura dagli occhi dolci: "Oh, sei proprio il più tenero e il più... terrificante mostro che abbia mai visto in vita mia! Ora scappo... Geralt! C'è lì un altro dei tuoi amici".

Al ritmo della scanzonata melodia di Monster's Mash ritroviamo tutte le amichevoli bestie apparse nelle prime puntate della serie, affrontate dal Geralt di Henry Cavill per un giusto compenso. Notiamo quindi l'aracnidea Kikimora e la perfida Strige, di fronte alla quale il nostro eroe non può che lasciarsi andare ad un'esclamazione di stupore; il Doppler e il Djin, fino ai più classici draghi e non morti.

"Il Lupo Bianco prende Halloween come una sfida personale. Aguzzate la vista per qualche dolce sorpresa... non vorrete perdervi ciò che è nascosto", recita la descrizione del video. A quanto pare dovrebbero essere presenti un paio di riferimenti importanti (alla seconda stagione?!).

Riuscite ad individuare i fotogrammi che non fanno parte delle puntate già viste? La caccia è aperta, diteci cosa trovate! Intanto vi segnaliamo la foto delle nuove armature di Nilfgaard e la presenza di un grande cambiamento in The Witcher 2.