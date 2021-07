The Witcher, Netflix è già al lavoro sulla terza stagione dello show!

Con The Witcher Netflix ha decisamente fatto centro: la serie con Henry Cavill è stata uno dei prodotti più apprezzati dagli utenti della nota piattaforma streaming, tanto da spingere la produzione ad accelerare i tempi per una seconda stagione dello show e, stando alle ultime voci, a non volersi fermare qui.

Mentre Henry Cavill delude i fan smentendo la presenza di un'altra scena di Geralt in vasca da bagno nella seconda stagione dello show , infatti, dai piani alti arrivano voci che potrebbero, al contrario, decisamente risollevare il morale di tutti quei fan che sperano di poter accompagnare Geralt, Ciri, Yennefer e soci il più a lungo possibile nelle loro avventure.

Stando a quanto riportato dal noto sito Redanian Intelligence, infatti, Netflix avrebbe già dato il via ai lavori di scrittura per la terza stagione di The Witcher, che a questo punto sarebbe dunque in procinto di essere ufficialmente annunciata. Una notizia che non può far che piacere ai tanti fan in attesa di novità in tal senso e che conferma l'interesse della produzione nel puntare ancora sui personaggi e le storie creati da Andrzej Sapkowski.

Vedremo, a questo punto, se la cosa verrà confermata dai diretti interessati! In attesa di ciò, scopriamo insieme quali sono le risposte che dovrà fornirci la seconda stagione di The Witcher.