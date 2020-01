The Witcher: per Netflix è la miglior prima stagione di sempre come visualizzazioni?

Stando alle ultime analisi fornite proprio da Netflix, sembra che la prima stagione di The Witcher sia stata la più guardata in assoluto tra gli esordi del colosso americano dello streaming, ma i dati forniti hanno uno strano parametro per le visualizzazioni.

"Durante dicembre abbiamo lanciato The Witcher, che è sulla strada per diventare la nostra migliore Stagione 1 di sempre", ha dichiarato Netflix. "Nel corso delle prime quattro settimane successive alla sua diffusione, 76 milioni di abbonati ha visualizzato questa serie che combina il fantasy all'action con Henry Cavill protagonista. Un segnale che conferma quanto il nostro prodotto sia penetrato nell'interesse globale e di quanto possa influenzare la cultura popolare è il fatto che lo show ha anche fatto incrementare le vendite dei libri di The Witcher così come dei videogames in tutto il mondo e li ha fatti diventare virali come una hit musicale".

Quello che è importante tenere a mente sui dati forniti da Netflix, tuttavia, è che anche quegli abbonati che hanno guardato solamente due minuti di puntata della serie vengono conteggiati come parte delle visualizzazioni ottenute dal prodotto, conteggio che ha anche portato agli 83 milioni di visualizzazioni per 6 Underground di Michael Bay. Quindi il dato di quelle 76 milioni di visualizzazioni fornito da Netflix non ci indica con esattezza quante persone hanno effettivamente guardato tutta la prima stagione di The Witcher.

In questi giorni circola poi l'indiscrezione che Netflix sarebbe al lavoro su un film d'animazione tratto dalla serie e intitolato The Witcher: Nightmare of the Wolf. La sceneggiatura dovrebbe essere scritta da Beau DeMayo, showrunner dell'episodio 1x03 intitolato Betrayer Moon, adattamento del racconto breve intitolato proprio The Witcher. Stando a quanto già fatto da DeMayo con l'episodio, l'avventura animata potrebbe mantenere le stesse atmosfere horror e gli umori tetri, che aggiungerebbero non poco carattere alla storia.

Altro indizio lo fornirebbero le precedenti dichiarazioni di Tomek Baginski, produttore esecutivo per Netlfix: "Abbiamo in programma alcune interessanti sorprese tra le stagioni, ma non dirò esattamente cosa accadrà. Non voglio destare troppo l'interesse, ma chissà che non rivedremo The Witcher in un nuovo stile. Tuttavia queste sono cose di cui preferirei non parlare troppo per ora".