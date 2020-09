The Witcher su Netflix: quali nuovi personaggi vedremo nella Stagione 2?

Dopo l'enorme successo su Netflix, e la notizia che seconda stagione di The Witcher uscirà nel 2021, il mondo di Geralt di Rivia è in continua espansione sulla piattaforma. Su Netflix uscirà uno speciale di The Witcher, e nella seconda stagione molti nuovi personaggi faranno il loro ingresso nella serie. Scopriamo oggi insieme quali sono.

A spiccare tra i nomi nuovi nel cast di The Witcher è di certo quello di Kristofer Hivju, il Tormund di Game of Thrones, che interpreterà il ruolo di Nivellen. Chi ha letto i romanzi delle avventure dello strigo, saprà che il personaggio è il protagonista del racconto Un briciolo di verità: Nivellen è un uomo colpito da una terribile maledizione, che lo condanna a rimaner rinchiuso nel corpo di un mostro. Come andrà a finire? Lo scopriremo presto.

Un'altra new entry di livello è quella di Kim Bodnia, nei panni di Vesemir, uno dei pochi strighi sopravvissuti al massacro di Kaer Morhen e figura "paterna" per Geralt. L'attore è un volto noto della televisione, per aver preso parte alla serie Killing Eve. Altri witcher che saranno presenti nella seconda stagione sono Yasen Atour, nei panni di Coen, e Thue Ersted Rasmussen, che interpreterà Eskel, molto legato a Geralt.

Ingresso molto interessante nel cast quello di Paul Bullion, che vestirà i panni di Lambert, uno degli strighi che seguirà l'addestramento della giovane Ciri. L'attore è soprattutto conosciuto per aver interpretato nella serie TV Peaky Blinders il ruolo di Billy Kitchen.

Dopo la piccola apparizione nel film capolavoro The Danish Girl, ha ottenuto una parte importante l'attrice Aisha Fabienne Ross. La giovane infatti interpreterà il personaggio di Lydia, l'assistente di Vilgefort, vittima di un incidente durante un'esperimento, che ne segnerà la vita.

Altre due attrici faranno la loro comparsa nella seconda stagione di The Witcher: Agnes Born (che nella serie sarà Vereena), e Mecia Simson (Francesca). Purtroppo, sebbene si fossero diffuse diverse voci di corridoio che avrebbero voluto l'ingresso nel cast di nientemeno che Natalie Dormer, al momento sembra che i rumor fossero infondati, e che non vedremo l'attrice della splendida Margaery Tyrell anche al fianco di Geralt. O almeno, salvo sorprese dell'ultimo minuto.

In attesa di novità sul futuro della serie, qui potrete trovare i momenti migliori della prima stagione di The Witcher.