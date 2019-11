The Witcher su Netflix: il produttore esecutivo parla del rapporto con i giochi

C'è grande attesa da parte del pubblico per The Witcher, la nuova serie targata Netflix e basata sui romanzi di Andrzej Sapkowski. In una recente intervista, il produttore esecutivo della serie TV ha parlato di quello che sarà il rapporto con i titoli CD Projekt RED e delle aspettative dei fan.

È palese infatti che ogni singolo episodio proposto sulla piattaforma in streaming verrà visto attentamente non solo dai fan dei libri, ma anche da coloro che hanno giocato e amato i tre capitoli sviluppati dal team attualmente all'opera su Cyberpunk 2077.

Ecco di seguito le dichiarazioni di Tomek Bagiński fatte ai microfoni di IGN Polonia sulla possibile influenza che potrebbero avere le aspettative dei videogiocatori:

"Parliamo di mondi completamente diversi. CD Projekt RED ha dato vita ad un gioco incredibile che merita l'apprezzamento da parte dei fan e i numerosi premi ricevuti. Nonostante tutto, entrambi basiamo il nostro lavoro sui romanzi e da questi creiamo un prodotto che si rivolge al pubblico in maniera diversa. Credo che ciò possa contribuire al successo della serie. Nessuno vorrebbe guardare la stessa cosa due volte e non avere alcuna sorpresa."

Insomma, pare che non vi sia alcuna influenza da parte dei videogiochi negli episodi di The Witcher, che saranno interamente basati sul lavoro di Sapkowski.

Cosa ne pensate?

Nel frattempo vi ricordiamo che The Witcher arriverà su Netflix il prossimo 20 dicembre 2019, giusto in tempo per le festività natalizie.