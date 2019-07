The Witcher: la prima foto di Anna Shaffer nei panni di Triss nella serie Netflix

L'abbiamo vista apparire fugacemente nei due minuti del trailer ufficiale di The Witcher, ma adesso Netflix ha pubblicato online la prima immagine ufficiale dell'attrice Anna Shaffer nei panni di Triss Merigold.

Per coloro che non hanno familiarità con la serie The Witcher, basti sapere che la storia ruota intorno a un Witcher (nei romanzi italiani conosciuto come strigo) di nome Geralt e le sue numerose avventure. I witcher sono cacciatori di mostri per mestiere e stile di vita, fin da bambini selezionati e addestrati duramente per svolgere questo compito.

Triss è una famosa strega membro del Consiglio Reale di Re Foltest. È un'abile guaritrice ed è piuttosto portata per la creazione di elisir, anche se lei stessa non può farne uso in quanto allergica. In un periodo imprecisato durante una delle lunghe "pause a tempo indeterminato" con Yennefer, Geralt ha avuto una breve ma intensa relazione amorosa con Triss, forzata però da un incantamento di Triss lanciato sullo strigo.

I due, comunque, dopo questa strana storia d'amore magico sono rimasti legati da una profonda amicizia, anche se la ragazza - amica di Yennefer - è piuttosto pentita di ciò che ha fatto, soprattutto perché rimarrà costantemente e ossessivamente attratta da Geralt. Sarà una mentore per Ciri, che considera una sorella minore, dopodiché entrerà a far parte della Loggia delle Maghe di Filippa Eilhart.

Per altre informazioni, scoprite come Henry Cavill ha voluto più fedeltà ai romanzi nella serie tv prodotta da Netflix.