The Witcher, da Netflix spiegano: 'Ecco perché non abbiamo chiuso la serie'

Il capo della UCAN Scripted Series Peter Friedlander ha risposto ad alcune domande riguardo all'andamento delle serie Netflix quest'anno e sulla loro evoluzione. Tra i titoli più memorabili ci sono sicuramente Mercoledì (e a tal proposito vi rimandiamo alle dichiarazioni di Friedlander su Mercoledì) e The Witcher, che ha subito un cambio drastico.

Intervistato da Vanity Fair, Friedlander risponde alla domanda: " Perché non avete deciso di concludere la serie con Cavill e di, invece, continuarla con un altro attore?"

Da poco è stato infatti annunciato il recasting di Cavill in The Witcher, al quale i fan non sembrano aver reagito troppo bene. Tuttavia, Netflix risponde così: "Henry è un Geralt straordinario e penso che Liam continui ad esserlo allo stesso modo. E poi c'è stata una serie di personaggi iconici interpretati da più attori, dunque siamo veramente molto ottimisti riguardo a questo cambio".

Anche gli attori sembrano essere altrettanto ottimisti. Scorre buon sangue tra Cavill ed Hemsworth, che in una recente intervista hanno espresso il rispetto reciproco e una fiducia per l'avvenire, entrambi sicuri di un risvolto positivo della vicenda.

Friedlander conclude dicendo che: "Continueremo ad onorare l'IP, i fan, la storia, e tutto ciò che abbiamo costruito finora".

Cosa pensate di tale scelta? Siete contenti di vedere Hemsworth come nuovo Geralt?