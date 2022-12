The Witcher: no, Henry Cavill non tornerà nei panni di Geralt dopo l'addio a Superman

Nel giro di pochi mesi Henry Cavill è passato dall'essere la grande star di due franchise importanti come il Superman della DC e il Geralt di The Witcher all'uscire fuori da entrambi i progetti. Il suo ritorno nel ruolo di Superman non avrà futuro dopo la decisione di James Gunn e Peter Safran di ripartire da zero con il progetto sui DC Studios.

Tuttavia, in molti hanno cominciato a sperare in un ritorno a The Witcher per Cavill dopo la notizia del suo addio a Superman, ma questa speranza si basava sul falso presupposto che l'attore avesse lasciato la serie Netflix a causa della sua volontà di impegnarsi totalmente con Superman quando invece non era affatto così.

Sebbene nessuno l'abbia mai detto in veste ufficiale, si è generalmente ipotizzato che Cavill avesse abbandonato The Witcher almeno in parte perché gli era stato offerto di riprendere in mano il mantello dell'uomo d'acciaio dopo diversi anni di assenza dalla parte; non per niente l'annuncio si è allineato a stretto giro con la sua apparizione in Black Adam, la sua prima volta nei panni di Superman dopo il fallimentare Justice League del 2017.

Tutto ciò significa che Henry Cavill, per la prima volta in un decennio, è libero da impegni relativi a grandi franchise. Niente obblighi da supereroe, lavoro da stregone o missioni impossibili sul suo biglietto da visita. (Anche se attualmente è impegnato nel prossimo thriller spionistico Argylle di Matthew Vaughn). Sarà interessante vedere cosa farà in futuro, ma quasi sicuramente non lo vedremo più nei panni di Geralt di Rivia.

Non solo il suo addio era dettato da divergenze creativi con i produttori della serie Netflix, ma i produttori sembrerebbero più che decisi nel procedere con il nuovo Geralt di Liam Hemsworth.

"Henry è un Geralt straordinario e penso che Liam continuerà ad esserlo allo stesso modo. E poi c'è stata una serie di personaggi iconici interpretati da più attori, dunque siamo veramente molto ottimisti riguardo a questo cambio".



Notizia dell'ultim'ora è poi la trattative per una serie Amazon su Warhammer 40K con Henry Cavill in veste di protagonista e produttore esecutivo.