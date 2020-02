The Witcher non si ferma: è ancora la serie più seguita al mondo

La serie basata sulle imprese dello strigo è piaciuta proprio a tutti, e le prime analisi indicavano che The Witcher era più visto di Stranger Things già ad inizio 2020. Le cose continuano ad andare bene, a testimoniarlo è una nuova indagine condotta da Parrot Analytics.

I dati parlano chiaro: The Witcher è ancora la serie più seguita a livello globale negli ultimi trenta giorni circa (14 gennaio 2020 - 12 febbraio 2020). È così sin da quando è riuscita a strappare il gradino più alto del podio a The Mandalorian due mesi fa. Certo, c'è da considerare che Disney+ non è ancora disponibile in tutti i mercati e che Netflix ha un bacino di utenti enorme e ben presente in tutto il mondo.

Secondo Business Insider, Parrot Analytics prende in considerazione diverse variabili per stabilire quali serie stiano avendo maggior successo. La più importante è la "demand expressions", che si basa sul desiderio, la fedeltà e l'impegno che dimostrano gli spettatori nei confronti del prodotto. Ovviamente un fattore fondamentale dovrebbe essere quello temporale. Se una serie dimostra di continuare a fare grandi numeri in maniera costante significa che sta avendo molto più successo rispetto ad una serie che ha fatto buone visualizzazioni solo all'uscita. Anche se The Witcher sembra essere leggermente in calo negli Stati Uniti, nel resto del mondo è stabile al primo posto.

Tutto ciò non poteva che portare ad un'inevitabile conseguenza: le riprese di The Witcher 2 sono iniziate. Netflix ha senz'altro voglia di battere il ferro finché è caldo, e gli spettatori non possono che essere contenti. Sono arrivate anche le prime immagini dal set.