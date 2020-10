The Witcher, la nuova armatura di Geralt non convince i fan: 'Sembra Clooney in Batman'

Come potete vedere di seguito, sono stati molti i post di confronto in giro per il web tra gli abiti di scena di Cavill e quelli di Clooney e, sono molte le critiche giunte a Netflix per questa strana somiglianza. Un utente ha infatti scritto: " Piazzateci dei capezzoli, ed avrete praticamente il costume di Batman dell'era Schumacher. Davvero sono deluso da questa nuova armatura". Un altro ha invece detto: "Che avete combinato? Si tratta della copia dell'armatura di Batman con i capezzoli . Nessuna custodia per la spada? Però c'è il busto modellato così sappiamo che ha gli addominali...Ma le spade dove le mette? Posso perdonare tutto ... ma per favore, sistemate quel busto!".

In molti hanno infatti paragonato l'armatura indossata da Henry Cavill a quella indossata da George Clooney in Batman e Robin . Va notato però che il costume di Geralt per The Witcher 2 non presenta quegli orridi capezzoli che hanno fatto tanto storcere il naso agli appassionati dell'Uomo Pipistrello nel corso degli anni.

Slap some nipples on it, and it's practically a Schumacher-era Batman suit. Really not feeling this new armour at all. https://t.co/CBfd4JhS4f — 𝕵𝖆𝖘𝖔𝖓 𝕲𝖆𝖗𝖜𝖔𝖔𝖉 (@GarwoodTweets) October 5, 2020

What did you do? That's just...nipple batman armor. No oblique guards? Molded abs plate so we know he has abs..and to guide swords into his guts?

I can forgive the boobshelf and everything ribs up...but for this blacksmiths sake, fix the torso! — Stephanie Williams (@Bluethatsqueaks) October 5, 2020

BUT HOW WILL I KNOW WHERE HIS NIPPLES ARE WITHOUT THE BATMAN NIPPLES? https://t.co/GZVhXAvrdu — laura (@lamccool) October 5, 2020