The Witcher, la nuova clip svela la trasformazione di Yennefer

Dopo aver visto il trailer di The Witcher commentato dalla showrunner Lauren S. Hissrich, ecco arrivare in rete una nuova clip incentrata sulla figura di Yennefer, la maga interpretata nella serie Netflix da Anya Chalotra.

Il filmato, che potete trovare in calce alla notizia, è stato mostrato da NBC Philadelphia durante un'intervista con l'attrice e mostra quella che sembra la prima apparizione del personaggio dopo la sua trasformazione. Di seguito vi riportiamo la traduzione delle sue nuove dichiarazioni.

"È stata una novità per me" ha detto la Chalotra sul suo approccio ad un mondo fantasy come quello creato da Andrzej Sapkowski. "Ma mi sono avvicinata a questo ruolo in modo diverso da tutti gli altri. Tutti questi elementi magici li abbiamo resi sul set. Solitamente quando lanciavo un incantesimo, se lo sentivo davvero, sembrava che non stessi facendo niente di particolare."

L'attrice è stata ospite a Lucca insieme alla co-star Frey Allan (Ciri) e la Hissrich, e per ulteriori approfondimenti potete leggere la nostra intervista con le attrici e la showrunner di The Witcher. A vestire i panni di Geralt di Rivia, lo ricordiamo, sarà invece Henry Cavill, che ha scelto personalmente Roach, il cavallo che lo accompagnerà nello show.

The Witcher debutterà su Netflix il 20 dicembre.