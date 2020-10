The Witcher, le nuove foto ci svelano il nuovo costume di Ciri

La seconda stagione di The Witcher dovrà essere quella dell'evoluzione per i personaggi principali che la serie ci ha presentato durante la sua prima stagione: Geralt, Yennefer e Ciri cominceranno a muoversi a grandi passi verso il loro destino, andando incontro a grandi cambiamenti anche puramente e banalmente estetici.

Parliamo di Ciri, soprattutto: le foto scattate in questi giorni sul set della seconda stagione di The Witcher e diffuse in rete dal noto sito Redanian Intelligence ci mostrano infatti la ragazza con indosso quello che sarà presumibilmente il suo costume per i prossimi episodi dello show.

Un costume che, a giudicare da quanto intravediamo, sembra essere molto simile a quello da witcher che, stando agli eventi narrati da Sapkowski, dovrebbe esserle donato durante il suo addestramento a Kaer Morhen.

Insieme a Ciri nelle foto compaiono anche due donne, una dai capelli rossi e l'altra alta, bionda, dall'aspetto vagamente elfico. Per quanto sia ovviamente difficile dire con certezza di chi si tratti, qualcuno ipotizza già che la donna dai capelli biondi altri non sia che Lara Dorren, antenata di Ciri che dovrebbe fare la sua comparsa nel corso di questa seconda stagione.

Qui, intanto, trovate tutte le ultime novità sulla seconda stagione di The Witcher; Henry Cavill, dal canto suo, ci ha spiegato il lavoro fatto per prepararsi ad interpretare Geralt Di Rivia in The Witcher.