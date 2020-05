The Witcher, tutti i nuovi attori della seconda stagione della serie Netflix

Nonostante la pausa della produzione dovuta alla pandemia di coronavirus, le manovre dietro le quinte di The Witcher non si fermano affatto e infatti sono stati annunciati una serie di nomi che si andranno ad aggiungere al cast della seconda stagione della serie fantasy, in arrivo prossimamente su Netflix.

Si tratta sia di nomi per alcuni piccoli ruoli secondari sia abbastanza importanti e che potrebbero indirizzare questa attesa seconda stagione: intanto si segnala l'ingresso di Joel Adrian, che a quanto pare sarà un personaggio originale della serie e ricoprirà il ruolo di "collega Witcher" per il protagonista Henry Cavill, come noto il Geralt protagonista della serie. Il suo sarà il ruolo di Hemrik, personaggio che viene dalla valle di Kaer Morhen. Poiché questo personaggio non appare nei libri della serie non si è sicuri di quanto grande sarà il suo ruolo né di quanto giocherà nell'economia della storia nei prossimi episodi.

Successivamente, Vernon Dobtcheff e Alina llin sono stati ingaggiati nel ruolo di due elfi, e su questi due non sono emersi tuttavia dettagli salienti, ma potrebbero aver preso parte alle riprese già svoltesi durante l'inizio dell'anno, prima che il tutto fosse bloccato dall'emergenza sanitaria. Queste scene si sono girate in presenza dei personaggi di Anya Chalotra (Yennefer), Tom Canton (Filavandrel) e Mimi Ndiweni (Fringilla).

Un altro membro del cast scritturato per la seconda stagione è quello di Scarlett Maltman, ma in questo caso il nome del personaggio rimane un'incognita. L'attrice è apparsa di recente in The Great, serie Hulu con Elle Fanning protagonista.

In attesa di scoprire se Netflix posticiperà la serie, possiamo goderci una divertente parodia di The Witcher in stile Guardiani della Galassia. Intanto Kristofer Hivju e la moglie Gry Molvær Hivju sono guariti dal coronavirus.