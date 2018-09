The Witcher: nuovi rumor smentiscono il casting di una Ciri di colore

In riposta ai recenti report riguardo al casting di una Ciri di colore per la serie Netflix The Witcher, nuovi rumor sembrerebbero invece indicare tutt'altro.

Stando ad un recente post apparso su Reddit e condiviso da alcuni moderatori, per interpretare il personaggio gli autori starebbero cercando una giovane attrice polacca, indicata dalla loro fonte (anonima) come una ragazza "Bianca/Caucasica".

"Dopo un'attenta analisi e verifica delle fonti, credo sia legittimo." si legge sul post originale. "Ho condiviso l'informazione e ne ho discusso con gli altri moderatori, per noi è credibile." Potete trovare il thread in calce alla notizia. Essendo questi rumor non ancora confermati vi invitiamo a prenderli con le pinze.

La serie è tratta dalla serie di racconti fantasy dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, che hanno poi generato la fortunata saga videoludica di CD Projekt Red, il cui protagonista Geralt di Rivia sarà interpretato da Henry Cavill.



Lauren S. Hissrich si occuperà della sceneggiatura dello show insieme a Sneha Koora e Declan De Barra, oltre a ricoprire il ruolo di produttrice esecutiva e showrunner. Farà da produttore esecutivo anche Alik Sakharov, che si occuperà di dirigere 4 episodi, compreso il pilot. Tra gli altri registi figurano anche Alex Garcia e Charlotte Brandstorm.



The Witcher arriverà su Netflix nel corso del 2019.