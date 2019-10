The Witcher: online quattro nuove immagini ufficiali della serie

Siamo tutti in trepidante attesa del nuovo trailer dedicato alla serie TV di Netflix con protagonista Henry Cavill. Mentre la showrunner di The Witcher promette che sarà un'opera brutale, lo show ispirato ai celebri libri dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski si mostra in quattro nuove immagini.

Come potete vedere nel tweet presente in calce alla notizia, l'account non ufficiale @netflixwitcher ha condiviso quattro foto che vedono protagonisti il famoso Witcher Geralt di Rivia e Ciri, personaggio interpretato da Freya Allan. Inoltre possiamo dare una prima occhiata a Re Eist, con il volto dell'attore islandese Bjorn Hlynur Haraldsson mentre affronta un soldato nilfgaardiano in una delle battaglie mostrate nel primo teaser trailer di The Witcher. Una delle foto invece è presa dal dietro le quinte e ci permette di vedere una scena inedita in cui Ciri si traveste da bambino e incontra altri ragazzi della sua età.

Vi ricordiamo che la showrunner Lauren Hissrich, insieme a Freya Allan e Anya Chalotra, parteciperà al Lucca Comics & Games, inoltre gli appassionati presenti alla manifestazione toscana vedranno in anteprima mondiale il nuovo trailer della serie, la cui data di uscita non è ancora stata confermata, ma che secondo numerosi voci, dovrebbe approdare nel catalogo di Netflix entro la fine dell'anno.

Cosa ne pensate di queste immagini inedite della serie? Fatecelo sapere scrivendo un commento alla notizia.