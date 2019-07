The Witcher: online il primo epico teaser ufficiale dell'attesa serie Netflix!

Dopo le recenti immagini che hanno rassicurato i fan sulla scelta di Henry Cavill come interprete di Geralt di Rivia, Netflix ha diffuso in rete il primo teaser ufficiale di The Witcher durante il panel del Comic-Con dedicato alla serie.

Il filmato ci mostra per la prima volta da vicino l'ambientazione fantasy e fornisce anche un assaggio all'azione che sarà presente nello show. Proprio come aveva anticipato di recente la showrunner Lauren S. Hissrich, il teaser non rivela la presenza di alcun villain principale.

Durante il panel Cavill ha rivelato di essere da tempo un grande fan dei videogiochi di The Witcher e, proprio come i fan, ha sempre sperato che fosse adattata in un film o una serie tv. L'attore ha anche confermato che ha recitato in prima persona tutte le scene d'azione senza essere sostituito da alcuno stuntman.

La serie è tratta dalla serie di racconti fantasy dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski che hanno poi dato vita alla celebre saga videoludica di CD Projekt Red, il cui protagonista è appunto Geralt di Rivia. La showrunner si è dimostrata entusiasta del casting di Cavill, attore che ha raggiunto la fama grazie al suo ruolo di Superman nell'universo cinematografico DC e a cui lei stessa ha riservato un benvenuto molto caloroso.

Cosa ve ne pare di questo primo teaser ufficiale? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti. Qui potete trovare l'immagine ufficiale di Geralt in sella a Rutilia.