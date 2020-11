The Witcher, facciamo ordine: la cronologia completa e ufficiale di tutta la saga

La seconda stagione di the Witcher, la serie Netflix adattamento della saga di libri di Andrzej Sapkowksi, è tra le serie più attese nel corso del 2021, e i fan non fremono nell'attesa di scoprire la data d'uscita ufficiale: per fortuna, aggiornamenti su The Witcher 2 arriveranno presto. Intanto, ci dedichiamo ad alcuni approfondimenti e FAQ.

Infatti, abbiamo trattato, per esempio, di quale sia stato terzo desiderio di Geralt in The Witcher, come finisce The Witcher secondo i libri, e anche quanti anni ha Geralt di Rivia in The Witcher. Tornando a parlare della saga di libri, vogliamo aiutarvi ad arrivare preparati al prossimo ciclo di episodi, mostrandovi l'interessante cronologia completa della serie di romanzi della penna di Andrzej Sapkowski.

Partiamo specificando una cosa importante: la cronologia dei libri, rispetto a quella della saga videoludica di CD Projekt RED sono piuttosto diverse, o meglio: la seconda è un'espansione della cronologia dei romanzi, che si ferma molti anni prima.

Secondo la cronologia ufficiale, nella Preistoria, più di 1500 anni prima dell'inizio della storia di Geralt di Rivia, i primi Gnomi iniziarono ad abitare il Continente, ed esattamente 1500 anni prima avviene uno degli eventi chiave di tutta la storia, ovvero la Congiunzione delle Sfere, il cataclisma magico nel quale creature e mostri rimasero intrappolati nella dimensione nella quale è ambientata la storia di The Witcher.

L'evento chiave, nel quale avviene la datazione ufficiale del mondo di The Witcher, è la Resurrezione, un evento misterioso del quale non si sa molto, ma che si è rivelato importantissimo per tutto il Continente. Parlando degli eventi strettamente importanti per i romanzi, nel 1173 dopo la Resurrezione, nasce Yennefer di Vengerberg (interpretata nella serie da Anya Chalotra).

Per quanto riguarda Ciri (nella serie Freya Allan), la principessa nasce nel 1252 o nel 1253. Per chiudere il nostro focus, l'evento che segnerà la fine delle avventure di Geralt di Rivia è la sua presunta morte, avvenuta dopo delle rivolte a Rivia, nel 1268.

E ora la palla passa a voi: conoscevate la cronologia ufficiale di The Witcher secondo i romanzi? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nello spazio dedicato!