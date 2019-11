The Witcher: l'ordine di lettura perfetto dei romanzi in attesa della serie tv

Ci stiamo avvicinando sempre di più alla data di uscita di The Witcher, nuova serie fantasy prodotta e distribuita da Netflix con protagonista Henry Cavill.

I lettori di Everyeye avranno di certo sentito parlare di Geralt di Rivia grazie all'acclamata saga di videogame prodotta da CD Projekt Red, ma non tutti magari sanno che quei videogame sono a loro volta ispirati ad una saga letteraria polacca iniziata nel 1992 dallo scrittore Andrzej Sapkowski.

Dato che sono stati i libri - e non i videogiochi - la fonte principale della serie tv di Netflix, abbiamo pensato di fornire ai neofiti l'elenco completo dei volumi da recuperare prima, durante o dopo lo show live-action con Henry Cavill, comprendendo anche l'ordine di lettura ideale, così da evitarvi complicazioni a causa dell'intricato ordine cronologico ed editoriale della saga.

L'errore comune, quando ci si approccia alla saga letteraria, è infatti quello di saltare a piè pari le raccolte di racconti per dare subito risalto ai romanzi, ma in realtà sono proprio i due volumi di racconti brevi a costituire il punto d'inizio principale della storia, risultando imprescindibili per la sua comprensione (tra l'altro rappresentano anche la principale fonte d'ispirazione della serie Netflix).

Ecco l'ordine di lettura che consigliamo:

The Last Wish Season of Storms Sword of Destiny Blood of Elves Time of Contempt Baptism of Fire The Tower of the Swallow The Lady of the Lake

Se invece volete impazzire e leggere effettivamente ogni storia e libro nell'ordine esatto in cui si svolgono, potete anche scegliere di seguire l'ordine di lettura cronologico, ma vi avvisiamo che qui le cose si fanno più complesse dell'ordine cronologico della saga di Star Wars.

"A Grain of Truth" (The Last Wish) "The Lesser Evil" (The Last Wish) "The Edge of the World" (The Last Wish) "The Last Wish" (The Last Wish) Season of Storms "A Question of Price" (The Last Wish) "The Witcher" (The Last Wish) "The Voice of Reason" (The Last Wish) "Bounds of Reason" (Sword of Destiny) "A Shard of Ice" (Sword of Destiny) "The Eternal Fire" (Sword of Destiny) "A Little Sacrifice" (Sword of Destiny) "The Sword of Destiny" (Sword of Destiny) "Something More" (Sword of Destiny) Blood of Elves Time of Contempt Baptism of Fire The Tower of the Swallow The Lady of the Lake Epilogo (Season of Storms)

