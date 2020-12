The Witcher: le origini di Geralt, approfondiamo il passato dello strigo

Tutti i fan dello strigo Geralt non vedono l'ora di assistere a the Witcher 2, seconda stagione della serie Netflix che si presenta come adattamento televisivo dei libri di Andrzej Sapkowski. Siamo tutti in attesa di novità sulla data d'uscita: confidiamo che presto potremo avere aggiornamenti su The Witcher 2. Nell'attesa, non vi lasciamo soli.

Infatti, per arrivare meglio preparati al prossimo ciclo di episodi della serie ideata da Lauren S. Hissrich, abbiamo dedicato alla serie diversi approfondimenti utili e FAQ, come per esempio quanto a lungo viva un Witcher, come finisce la saga di The Witcher, o anche una cronologia completa del mondo in cui è ambientato The Witcher. E mentre vi abbiamo parlato anche di come nasca un Witcher, oggi nello specifico vogliamo trattare delle origini del personaggio di Geralt di Rivia.

Cosa sappiamo della vita dello strigo prima dell'inizio degli avvenimenti narrati nei libri e nella serie TV? A dire la verità, non molto. Una delle prime informazioni certe che abbiamo sul passato di Geralt è che lo strigo sia figlio di Visenna, una maga e guaritrice. Sul padre non abbiamo certezza, ma si preume possa essere il guerriero Korin, un cavaliere che aiutò Visenna a sconfiggere il Koshchey di Fregenal.

Subito dopo la nascita, la madre lo portò alla fortezza di Kaer Morhen; le motivazioni dietro a questa scelta possono essere le più svariate. Presumibilmente, Visenna pensava di essere sterile, come tutte le maghe, e la sua gravidanza arrivò come una sorpresa, portandola alla scelta di abbandonare il figlio.

A Kaer Morhen, Geralt sopravvisse alla terribile Prova delle Erbe, che dona agli strighi le loro doti sovrumane, ma che portano alla morte 6 volte su 10. Quindi, il giovane Geralt iniziò l'addestramento da Witcher, riuscendo ad arrivare in fondo senza morire, e diventando uno strigo a tutti gli effetti.

Da quel momento, Geralt (interpretato nella serie TV Netflix da Henry Cavill), inizia a vagare per il mondo in sella alla sua fida Rutilia (o meglio, le sue Rutilia, visto che ogni giumenta che possedeva veniva nominata così da Geralt), a caccia di mostri come mercenario.

Una curiosità: nonostante il suo nome, Geralt non proveniva veramente da Rivia; infatti, era Vesemir a incoraggiare gli strighi a scegliere da soli il loro soprannome. Rifiutato il primo scelto da Geralt (Geralt Roger Eric du Haute-Bellegarde), in quanto ritenuto sciocco e pretenzioso, fu la regina Meve di Lyria e Rivia a permettere a Geralt di ottenere il suo soprannome, per il valore espresso come guerriero. Da quel momento, divenne Geralt di Rivia.

E ora la palla passa a voi: conoscevate le origini di Geralt di Rivia in The Witcher? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio dedicato!