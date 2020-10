The Witcher, parla l'ex-regista: 'Non mi piacevano le idee della produzione'

Avremmo visto una prima stagione di The Witcher parecchio diversa se la regia dello show fosse rimasta nelle mani di Alik Sakharov, il regista inizialmente scelto per raccontare su Netflix questa prima parte delle avventure di Geralt, Yennefer e Ciri. Come tutti saprete, però, le cose andarono diversamente.

Sakharov finì infatti per dirigere soltanto il secondo episodio dello show, che fu invece portato a termine da Marc Jobst. Le ragioni dell'abbandono del regista non sono mai state chiarissime fino ad una recente intervista, durante la quale Sakharov ha parlato di profonde divergenze creative con la produzione.

"In realtà sono molto critico sul lavoro che ho fatto su quella serie. Vedi, a mio modo di vederla la letteratura dell'Est-Europa ha un ritmo completamente diverso. Non è un caso che i libri di Sapkowski contengano così tanti personaggi e storyline. I produttori invece volevano un adattamento dal ritmo più action, con tanti effetti speciali super-colorati. Questa era la loro visione. La mia era diversa e ho provato a farle convergere, spiegando loro le mie idee. Sfortunatamente non furono considerate abbastanza convincenti, quindi lasciai il progetto" è stata la spiegazione di Sakharov.

Il regista ha comunque voluto rivolgere parole d'elogio al protagonista Henry Cavill: "Cavill è la miglior cosa di The Witcher, a parer mio. Si è assolutamente guadagnato il ruolo. È un attore molto flessibile, capace di ascoltare ed imparare. Spero davvero che il futuro gli riservi un sacco di progetti interessanti".

La showrunner Lauren Hissrich, intanto, ha commentato le teorie più assurde su The Witcher; i fan, nel frattempo, sono in attesa dell'annuncio della terza stagione di The Witcher.