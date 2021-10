The Witcher, il peluche parlante di Geralt doppiato da Henry Cavill è imperdibile

Il New York Comic Con 2021 è noto come una delle convention che ci fornisce rivelazioni sulle uscite di nuove action figure e oggetti da collezione dei nostri film, serie e videogiochi preferiti, quest'anno non fa eccezione grazie a Walmart che ha lanciato prodotti basati sulla serie Netflix The Witcher.

È infatti disponibile in preordine da oggi il peluche "Grunt & Grumble Geralt Talking" di 11 pollici (circa 27 cm), che "ringhierà, brontolerà e reciterà frasi della serie con la vera voce di Henry Cavill”. Apparentemente, alcune citazioni "potrebbero non essere adatte ai bambini", potete dare un'occhiata al peluche nella foto in calce alla notizia.

Il peluche parlante è preordinabile da Walmart per $ 34,96 finché durano, il che probabilmente non sarà a lungo perché i fan sono pronti ad accaparrarselo. La data di uscita è prevista per il 19 dicembre, giusto in tempo per unirsi a noi per vedere la seconda stagione di The Witcher che debutterà su Netflix il 17 dicembre, o il regalo perfetto per Natale, non trovate?

La sinossi della seconda stagione recita: "Convinto che la vita di Yennefer sia stata persa nella battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce, la sua casa d'infanzia di Kaer Morhen. Mentre i re, gli elfi, gli umani e i demoni del continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, lui deve proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso: il misterioso potere che possiede dentro".



The Witcher è già stata rinnovata per una terza stagione per la gioia dei fan, che ora potranno aggiungere alla loro collezione anche questo simpatico peluche!