The Witcher, si pensa già alla stagione 4:'La programmazione è iniziata'

La produzione della terza stagione di The Witcher è appena iniziata ma gli sceneggiatori e i produttori stanno già lavorando alla lavorazione futura. Nel corso di un'ospitata a Brigade Radio, il regista Stephen Surjik, ha confermato che la stagione 4 è stata già programmata, pur non sapendo se verrà coinvolto.

Surjik dirigerà i primi episodi della stagione 3 di The Witcher ma non si è limitato a parlare dell'imminente nuova stagione ma ha allargato gli orizzonti:"Gli sceneggiatori e i produttori hanno tracciato la mappatura della stagione 4. Non so se ne faccio parte ma almeno mi hanno detto che la stanno programmando".



Ovviamente deciderà Netflix se alla fine della stagione 3 - anche Robbie Amell nel cast di The Witcher 3 - sarà opportuno prolungare ulteriormente lo show. Sappiamo bene come la piattaforma sia famosa per cancellare di punto in bianco serie molto popolari.

Tuttavia Netflix considera The Witcher una delle punte di diamante della sua libreria e difficilmente chiuderà i battenti da un giorno all'altro.



La stagione 3 dovrebbe debuttare nel 2023 mentre le riprese di The Blood Origin sono iniziate; la miniserie fungerà da prequel dello show madre.

Le riprese della terza stagione di The Witcher sono iniziate ad inizio aprile e proseguiranno nel corso delle prossime settimane. Vi terremo aggiornati su tutte le novità che riguardano lo show con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, il protagonista principale. Cavill è noto soprattutto per aver interpretato Clark Kent/Superman in diversi film DC.