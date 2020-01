The Witcher: perché Jaskier non ha il cappello? Ecco la spiegazione

Quando si adatta un prodotto per la televisione o per il cinema, è fisiologico effettuare dei cambiamenti, e così è stato anche in The Witcher. Una delle differenze tra libri e serie TV riguarda ad esempio il personaggio di Jaskier, protagonista di alcune scelte da parte di Netflix.

Il personaggio è diventato uno dei preferiti dei fan, anche per via del tormentone Toss a Coin to Your Witcher, divenuto un vero e proprio fenomeno di culto (avete visto Elon Musk che canta Toss a Coin to Your Witcher?). Ma nella sua versione originale, Jaskier indossa un particolare cappello, che gli spettatori ancora non hanno visto nello show.

Ne ha parlato la stessa sceneggiatrice Lauren Hissrich, spiegando i motivi della scelta: "Ah, sì, il cappello! Lo avevamo fatto, lo abbiamo provato su Joey Batey e non riuscivamo a smettere di ridere. Ci riproveremo? Certo. Niente è impossibile". Insomma il cappello esiste, ma all'attore probabilmente non donava molto, mettiamola così.

Potrebbero esserci delle modifiche in ogni caso per quanto riguarda il personaggio, con l'arrivo della seconda stagione: "Abbiamo deciso di invecchiarlo un po' nel corso dello show. È difficile mostrare il tempo che passa, se tutti rimangono uguali, per cui avremo un approccio diverso nella Stagione 2", ha detto sempre Hissrich.

Che questo cambiamento riguardi anche il famoso cappello? Non ci resta che attendere la seconda stagione per scoprirlo. Nel frattempo, date un'occhiata alla nostra recensione di The Witcher.