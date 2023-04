The Witcher: ecco perché Netflix ha diviso la Stagione 3 in due parti

Con l'arrivo del primo trailer di The Witcher 3, Netflix ha anche svelato che questa nuova stagione verrà suddivisa in due parti che saranno distribuite separatamente sulla piattaforma. Il colosso dello streaming non è nuovo a questa mossa, riservata spesso alle sue serie di maggior successo e anche questa volta non si tratta di una scelta casuale.

Sebbene la seconda stagione di The Witcher si sia presa troppe libertà creative nell'adattare le storie di Geralt, Ciri (Freya Allan) e Yennefer (Anya Chalotra), e la storia di quest'ultima sia stata molto controversa, si è conclusa nel migliore dei modi: questi personaggi sono finalmente insieme e pronti a lavorare insieme per proteggersi a vicenda, soprattutto Ciri, che ora è braccata da mezzo continente.

La seconda stagione di The Witcher ha anche introdotto la Caccia Selvaggia e ha svelato che la Fiamma Bianca è il padre di Ciri, presumibilmente morto, quindi la terza stagione avrà molte cose da raccontare, anche se questo potrebbe non essere il motivo per cui Netflix ha deciso di dividerla in due parti.

Nessuna delle precedenti stagioni di The Witcher di Netflix era stata divisa in due parti e, dato che la terza stagione non sarà la fine della saga (che continuerà con Liam Hemsworth in The Witcher 4) e ha lo stesso numero di episodi delle stagioni precedenti, si è trattato di un'enorme sorpresa per gli spettatori.

Sebbene Netflix o il creatore della serie non abbiano fornito una ragione ufficiale per la suddivisione della stagione 3 di The Witcher in due parti, è molto probabile che la mossa sia da ricondurre a una accurata scelta di marketing. Dividendo la terza stagione in due parti, Netflix potrà contare su un doppio effetto sorpresa che non si esaurirà in un'unica soluzione ma che anzi si rinnoverà una volta arrivata in streaming la seconda parte. L'espediente potrebbe essere stato deciso anche in seguito alla cattiva accoglienza dello spin-off Blood Origin e alla volontà di capitalizzare il più possibile da questa ultima stagione con Cavill protagonista.