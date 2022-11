The Witcher, perché Netflix ha scelto Liam Hemsworth per sostituire Henry Cavill?

L'annuncio dell'abbandono di The Witcher da parte di Henry Cavill è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i tanti fan dello show Netflix: la piattaforma, dal canto suo, sarà sicuramente stata avvertita in tempo dall'attore di Superman, ma è innegabile che non abbia impiegato molto a trovare un sostituto (almeno sulla carta) all'altezza.

La notizia dell'addio di Cavill ha infatti portato con sé quella dell'arrivo di Liam Hemsworth come nuovo Geralt Di Rivia, per lo sconcerto dei fan di The Witcher tutt'altro che entusiasti di questa sostituzione: ma com'è possibile che Netflix non abbia esitato un istante nel proporre ad Hemsworth il ruolo che il suo collega ha ricoperto con ottimi risultati per ben tre stagioni?

La risposta ce la fornisce Redanian Intelligence: il noto sito dedicato all'universo di Andrzej Sapkowski ha infatti rivelato l'intenzione di Netflix di offrire il ruolo a Liam Hemsworth sin dagli albori della produzione, prima di virare poi con successo sulla star de L'Uomo d'Acciaio. Piuttosto che vagare alla ricerca di un nome nuovo, dunque, la piattaforma ha deciso di tornare alle origini e formulare una nuova offerta al suo primo candidato.

E voi, cosa ne pensate? Fate parte di coloro che firmeranno la petizione per il ritorno di Henry Cavill o credete che al povero Liam vada data una chance? Diteci la vostra nei commenti!