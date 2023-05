The Witcher, perché la serie non è finita con l'addio di Henry Cavill? Netflix risponde

L'addio di Henry Cavill a The Witcher ha sconvolto tutti gli appassionati della serie tv fantasy di Netflix eppure lo show continuerà anche senza la sua superstar di punta, che dalla quarta stagione sarà sostituita con Liam Hemsworth.

Nel nuovo numero di Total Film, la showrunner di The Witcher Lauren Schmidt Hissrich ha commentato l'addio di Henry Cavill allo show e ha spiegato anche perché la produzione ha deciso di continuare la serie con un nuovo attore piuttosto che optare per un finale in grande stile tutto incentrato sulla star della saga di Superman. "Era giunto il momento per lui di voltare pagina", ha detto la Hissrich, che ha anche ammesso che è stata una notizia difficile da accettare. "Penso che lo abbiamo pianto tutti a modo nostro."

L'autrice però ha anche rivelato di non aver preso in considerazione l'idea di interrompere The Witcher: "Sicuramente avremmo potuto cogliere la palla al balzo e approfittare dell'uscita di scena di Geralt per chiudere la serie, ma non è qualcosa che eravamo disposti a fare. Ci sono ancora troppe storie da raccontare in questo universo. Ma allo stesso tempo non volevamo sostituire Geralt con un altro witcher, ci saremmo allontanati completamente dai libri e nessuno sarebbe stato d'accordo con questa mossa. Volevamo continuare a raccontare la storia di Gerald, e siamo tutti entusiasti dell'arrivo di Liam: ha un testimone importante e pesante da raccogliere, ma ha anche molta energia e, come noi, non vede l'ora di iniziare. Amiamo quello che stiamo facendo, quindi andremo avanti."

Come anticipato dal primo trailer di The Witcher 3, l'ultima stagione di Henry Cavill arriverà su Netflix in 2 parti, la prima il 29 giugno e la seconda il 27 luglio. Continuate a seguirci per tutti i prossimi approfondimenti.