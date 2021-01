The Witcher: tutti i personaggi confermati per la Stagione 2

Con il passare dei mesi, l'attesa per la seconda stagione di The Witcher cresce a dismisura, così come l'interesse per scoprire cosa vedremo nel prossimo ciclo di episodi delle avventure di Geralt di Rivia. È quindi ovvio che i fan siano in fibrillazione per qualsiasi novità arrivi dal set, quindi noi siamo qui per rispondere alle vostre domande.

Tramite le nostre ormai famose notizie FAQ e approfondimenti, abbiamo risposto a molti dubbi del pubblico, come per esempio il legame che sussiste tra libri, videogiochi e serie TV di The Witcher, o la storia di Kaer Morhen in The Witcher, oppure anche chi sia lo strigo più forte in The Witcher. Oggi, invece, parleremo specificatamente del secondo ciclo di episodi dello show ideato da Lauren S. Hissrich, per presentarvi quali siano i personaggi che sicuramente appariranno in The Witcher 2, in arrivo prossimamente su Netflix.

Vesemir

Di certo l'ingresso più importante di quelli annunciati sinora, Vesemir (che sarà interpretato da Kim Bodnia) è lo strigo più anziano attualmente in vita, e guida per tutti gli altri Witcher che popolano il continente. È legato da un rapporto particolarmente profondo con Geralt, essendo quasi una figura paterna per lui. Una curiosità: per un certo periodo di tempo, si è vociferato che il ruolo di Vesemir sarebbe stato nientemeno che di Mark Hamill, e lo stesso si era definito interessato dalla parte. Tuttavia, le cose sono andate in maniera diversa, ma siamo comunque sicuri che Kim Bodnia saprà dimostrare il proprio valore e di essere perfettamente tagliato per il personaggio di Vesemir.

Francesca Findabair

Un'altra cruciale new entry sarà quella dell'elfa Francesca Findabair (ruolo che interpreterà l'attrice Mecia Simson), una delle fondatrici della Loggia delle Maghe. Francesca si rivelerà un'importante pedina per Vilgefortz e le truppe Nilfgaardiane, specialmente per l'aiuto fornito agli Scoia'tael. Non diremo oltre per non fornire spoiler, anche se la serie TV di The Witcher sembra voglia cambiare particolarmente il personaggio di Francesca, che verrà presentata come una "madre disposta a tutto per proteggere il proprio figlio", dettaglio completamente mancante nei libri.

Altri personaggi degni di nota che entreranno a far parte del cast della seconda stagione sono Coen (che sarà interpretato da Yasen Atour), Vereena (la cui attrice sarà Agnes Bjorn), Lambert (Paul Bullion), Eskel (il cui ruolo sarà di Basil Eidenbenz, che sostituisce l'attore Thue Ersted Rasmussen a cui era stato originariamente affidato) e Lydia (Aisha Fabienne Ross).

Mentre vi lasciamo a un nostro focus su dove sia stata filmata la serie TV di The Witcher, ora è il vostro turno: quale tra i nuovi personaggi presenti nella seconda stagione di The Witcher siete più interessati a vedere?