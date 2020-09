The Witcher: quali personaggi ritroveremo sicuramente nella Stagione 2

The Witcher è una delle serie più di successo su Netflix: le avventure di Geralt di Rivia hanno appassionato i fan. In attesa di saperne di più sui nuovi episodi, abbiamo raccolto per voi tutte le informazioni che abbiamo sulla seconda stagione di The Witcher, e vi abbiamo parlato dei nuovi Witcher e gli altri ingressi nel cast.

Oggi invece è il momento di parlare di chi è rimasto dopo gli eventi della prima stagione.

Partiamo con le conferme certe: Henry Cavill, Anya Chalotra e Freya Allan, nei panni di Geralt, Yennefer e la giovane Ciri. Su di loro, c'erano davvero pochi dubbi. Un altro personaggio che incontreremo di nuovo sicuramente è Joey Batey, l'amatissimo Ranuncolo e protagonista di alcune disavventure con lo strigo. Chi è che non sogna una nuova canzone-hit come: "Dona un soldo al tuo witcher"?

Sorprende poco anche il ritorno di Anna Schaffer nei panni della maga Triss Marigold, che sarà uno dei personaggi principali della seconda stagione, e di Lars Mikkelsen, che interpreterà nuovamente il mago Stregobor.

Il destino invece sembrava molto più incerto per altri personaggi, soprattutto a seguito della battaglia di Colle Sodden. Sembra che siano sopravvissuti, confermando la loro presenza nel cast, Therica Wilson-Read (la Sabrina che molti credevano morta dopo averla vista in fin di vita a seguito della caduta dalla torre), MyAnna Buring (Tissaia) e Mimi Ndiweni (la perfida Fringilla che guida i Nilfgaardiani nella battaglia). I destini delle altre streghe sembrano incerti, e molte non faranno la loro comparsa nella seconda stagione.

Due ritorni piacevoli, invece, sono quelli di Royce Pierreson, che interpreta Istredd, uno degli amanti di Yennefer, e di Wilson Radjou-Pujalte, conosciuto nella serie come Dara, l'elfo-amico di Ciri che ha aiutato la giovane a trovare la sua strada nella prima stagione. Nonostante alcune incomprensioni tra loro, speriamo di rivederli insieme a breve.

Mentre aspettiamo i nuovi attesissimi episodi della serie, qui potrete rivivere insieme a noi i momenti più spettacolari della prima stagione di The Witcher.